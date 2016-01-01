AİLENİN YENİ ÜYELERİ

MAKYAJ 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Super Stay Matte Ink Un-nude ruj ailesinden yepyeni dokuz nude renk!

Maybelline’in güçlü formülü ile makyaj çantalarının joker parçası haline gelen Super Stay Matte Ink ailesine yeni üyeler katıldı. 9 yeni nude rengi, makyaj severlerin beğenisine sunan Maybelline, alışılagelmiş nude renklerin tahtını sallıyor ve sıra dışı nude tonlarıyla yaza damga vurmaya hazırlanıyor.

Yoğun pigmentlerle zenginleştirilen ve 16 saate kadar kalıcık vadeden Super Stay Matte Ink Un-nude rujlar, ok şeklinde tasarlanan özel uygulama aplikatörüyle dudağın tüm kıvrımlarını yakalıyor ve opak bir bitiş sağlıyor. Maybelline sizi 55 Driver, 60 Poet, 65 Seductress, 70 Amazonian, 75 Fighter, 80 Ruler, 90 Huntress, 95 Visionary ve 100 Philosopher isimli 9 sıradışı nude ruj ile tanışmaya davet ediyor!

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