DOĞAL MAKYAJ İÇİN 8 PEMBE ALLIK

MAKYAJ 2 ay önce

Makyaj çantamızın vazgeçilmezi pembe allıklara 2017 İlkbahar-Yaz yorumu.

Doğal bir makyajın olmazsa olmazı ürünlerinden ‘pembe allık’ her sezon farklı dokularda ve tonlarda makyaj koleksiyonlarındaki yerini alıyor. Cilde daha genç, taze ve aydınlık bir görünüm kazandıran bu ürünün özellikle stick versiyonları gün içerisinde hareket halinde olan kadınların taşıması için ideal bir alternatif.

1. Phyto-Blush Twist Long-Lasting Cream-to-Powder Blush, Sisley Paris

2. Chubby Stick Cheek Colour Balm, Clinique

3. Blush Angelika, Nars

4. No Blush Blush SPF30, Perricone MD

5. Blush Sand Pink, Bobbi Brown

6. Rose Aux Joues Pink Me Up, Guerlain

7. Joues Contrate Powder Blush Pink Explosion, Chanel

8. Diorblush Cheek Stick, Dior