4 TROPİKAL ESİNTİLİ MAKYAJ SERİSİ

MAKYAJ 2 gün önce

Yazın ruhunu yansıtan tropikal havadaki makyaj kolesksiyonlarıyla tanışın!

Yazın güneşli ve canlı atmosferi makyaj koleksiyonlarında da hayat buluyor. İçimizi kıpır kıpır yapan tropikal renkleri birçok markanın koleksiyonunda görmeye devam ediyoruz. Bizim favorimiz olan 4 seriye de bir göz atın deriz.

M.A.C – Fruity Juicy

Bol meyveli bir renk koleksiyon olan M.A.C Fruity Juicy, yazın enerjisine vurgu yapıyor. Serinin içerisinde rengarenk rujlar, glosslar, farlar ve allıklar var. Bu ürünlere ek olarak da makyaj bazı, allık fırçaları ve tropikal meyve desenlerinden oluşmuş bir makyaj çantası bulunuyor. Biz bayıldık!

Flormar – Tropical Splash

Flormar’ın yeni Tropical Splash koleksiyonu yazın ışıltısını yansıtıyor. İçerisinde bronz ve canlı renkler bulunduran seride, glosslar ve allıklar ön planda. Ancak bizim favorimiz muhteşem kokusuyla Holiday Body Mist oldu. Gün boyu tazelik hissi veren bu vücut spreyi, tropikal meyvelerin kokusunu taşıyor.

Dolce & Gabbana – Tropical Spring

Mercan ve canlı pembe renklerden oluşan Dolce & Gabbana’nın Tropical Spring koleksiyonu doğal makyaj görünümünü sevenlere için yaratılmış. Ciltte ve dudakta doğal bir pembelik yaratan allıkların ve rujların bronz tendeki duruşunu çok sevdik.

KIKO MILANO – Tropic Heat

Çiçek ve meyve desenleriyle süslenmiş KIKO MILANO Tropic Heat koleksiyonu, capcanlı renkleriyle hayat dolu bir seri. Bazı ürünlerdeki meyve kokuları koleksiyonu daha da eğlenceli hale getiriyor. Koleksiyondaki renkli makyaj malzemelerinin yanı sıra yorgunluk belirtilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olan canlandırıcı göz maskesi favorimiz.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI