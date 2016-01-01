2018 MAKYAJ TRENDLERİ

MAKYAJ 3 saat önce Ezgi Şuekinci

Yakın zamanda görmeyi beklediğimiz yeni makyaj trendlerini sizler için derledik!

2017 yılına makyaj konusundaki cömertliğinden dolayı ne kadar teşekkür etsek az. Çünkü geçtiğimiz yıl birbirinden ilginç ve yaratıcı trendlere şahit olduk. Unicorn esintileri, holografik yansımalar, parlak dudaklar ve ilginç kontür stilleri 2017’de başımızdan geçen trendlerden yalnızca birkaçı… Makyaj sektörü hızını alamamış olacak ki üstün performansını 2018 ilkbahar/yaz sezonunda da sergilemeye hazırlanıyor. İşte moda haftalarından ve kırmızı halılardan aldığımız ip uçlarına göre yakın zamanda görmeyi beklediğimiz makyaj trendleri!

Canlı Dudaklar

Uzun bir süredir pigmentasyonu yüksek, likit formlu rujlara olan eğilimimizi 2018 yılı itibarıyla başka bir yöne çeviriyoruz. Artık 1980’li yılları andıran canlı ve renkli rujlar, stilimizin tamamlayıcısı olacak.

Parıltılı Köşeler

2017 majyaj trendlerinden biri olan ters eyeliner’ın yerini bu sezon ışıltılar alıyor. Gözleri daha büyük göstermek için iç köşelere uygulanan beyaz kalem ya da far hilesini uzun zamandır kullanıyoruz. Şimdi ise bu tekniği bir ileri seviyeye taşıyarak, ışıltılı kalem ve farlara yöneliyoruz.

Metalik Rujlar

Aslına bakarsanız metalik ruj trendi bize 2017’den kalanlar arasında. Hem 90’lı yıllara döndüren hem de uzay çağını yaşatan bu trend, makyaj severler tarafından bir süredir kullanılıyor ancak 2018’de altın çağını yaşayacak!

İçi Doldurulmayan Eyeliner

Eyeliner sürmenin ne kadar zor bir işlem olduğunu hepimiz biliyoruz. Gözlere kısa sürede etkileyici bakışlar kazandıran bu makyaj ürününü çok sevip de kullanamayanlardansanız, bahsettiğimiz trend sizin için çıkmış olabilir. Çünkü bu teknikte eyeliner’ın içini boş bırakıyoruz ve sadece bir çizgi ile işlemi tamamlıyoruz!

Altın Yansımalar

Makyaj yapmayı seven ancak highlighter sevmeyen birini henüz tanımıyoruz. Yüzün yüksek bölgelerine uygulanan ve aydınlık bir görünüm vadeden bu makyaj ürünü, 2018’de ışıltılı günler yaşatacak. Altın rengi yansımaları seviyorsanız, bu trendi mutlaka yakalamalısınız.

Mavi Göz Makyajı

Mavi tonların hakim olduğu, yoğun göz makyajlarının 80’li yıllarda kaldığını söyleyenler yanıldı. Çünkü 2018 bize tam anlamıyla mavilere boğacak. Parlak ya da mat farketmeksizin mavinin her tonunu deneyebilirsiniz.

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