L’OREAL’İN YENİ YILDIZI

GÜZELLİK 9 saat önce

16 yaşındaki genç manken Thylane Blondeau markanın yeni yüzü oluyor.

16 yaşında bir genç kızsanız eğer, ergenliğin getirdiği sorunlar, dersler ve arkadaş dramalarıyla ilgili olağan ve normal bir hayat yaşarsınız. Ama durum Thylane Blondeau için bundan çok daha farklı. Fransız model, çok küçük yaşta başladığı mesleğinin şimdilerde neredeyse zirve noktasına gelmiş durumda. 16 yaşına basmasıyla birlikte Blondeau, Barbara Palvin, Doutzen Kroes ve Karlie Kloss gibi isimlerin de yüzü olduğu L’Oréal Paris ile bir araya geliyor. Instagram’da da oldukça popüler olan genç manken markanın cilde hafif ama yoğun nem sunmayı amaçlayan Hydra Genius serisi için kamera karşısında olacak.

Check my look on amazon.fr link in bio 👍🏼💄 @lorealmakeup Thylane blondeau (@thylaneblondeau)’in paylaştığı bir gönderi ( 8 Mar 2017, 09:58 PST )



YAZI DİLRUBA KARAKÖSE