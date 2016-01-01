L’OREAL İLE PÜRÜZSÜZ BİR CİLT

GÜZELLİK 2 gün önce

Yeni Saf Kil maskeleriyle, hayalini kurduğumuz cilt bir adım uzağımızda!

Pürüzsüz, sağlıkla ışıldayan ve canlı bir cilt her kadının hayalidir. Bunun için harcanılan zaman ve para düşünülünce istediğimiz sonuca bir önce kavuşmak ve aynaya özgüvenle bakmak isteriz. Sayısız ve bazen ne işe yaradığı unuttuğumuz ürünler banyo dolabının derinliklerinde dururken, ihtiyacımız olan aslında sahip olduğumuzdan daha azı.

Hande Erçel’in de sevdiği ve vazgeçilmezleri arasına giren maskeler, bu uğurda olmazsa olmaz görevi görürken, sadece 10 dakikada temiz, ışıl ışıl ve arınmış bir görünüm sağlayan L’Oreal’in Saf Kil maskeleri, tam olarak ihtiyaca yönelik olmasıyla dikkat çekici. Detoks Maskesi, Arındırıcı Maske ve Peeling Maskesi derinlemesine temizlenmiş, arınmış ve pürüzsüz bir cilt sunarken bunu, 10 dakika gibi kısa bir sürede sağlıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE