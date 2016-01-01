LONDON FASHION WEEK GÜZELLİK RAPORU

GÜZELLİK 1 saat önce Cemre Bosnalı

London Fashion Week'in en beğendiğimiz güzellik trendlerini keşfetmeye hazır mısınız?

London Fashion Week’i de arkamızda bıraktık. Tasarımcılar mükemmel şovlarla gelecek sezonun trendlerini sundu. Tabii ki koleksiyonları kadar saç ve makyajlarla da kendilerinden söz ettirdiler. Hadi, favori güzellik görünümlerini beraber keşfedelim!

MAKYAJ

Versus Versace

Versus Versace defilesinde kalın kuyruklu eyeliner’ın geri döndüğünü gördük. Charlotte Tilbury gerçekten harikalar yarattı!

Ralph Russo

Göz makyajını ön plana çıkartan Ralph Russo’da, göz pınarlarında ve kirpik diplerinde glitter farlar vardı. Biz bayıldık.

Shrimps

Glitter uygulamasını bu sefer de dudaklarda gördüğümüz Shrimps defilesinde, ten ve göz makyajları neredeyse yok gibiydi.

Temperley

Kırmızı dudakların hakim olduğu Temperley defilesinde fondöten ve highligter uygulamalarıyla doğal bir ten görünümü yakalanmış.

Antonio Berardi

Antonio Berardi defilesinde makyajlardan çok farklı desenlerden yapılan kol dövmeleri dikkatimizi çekti. Önümüzdeki sezon, bu tarz dövmelerden çok göreceğiz gibi duruyor.

SAÇ

Erdem

Geçtiğimiz sezon yine kurdelelerle yapılan minimal topuzlar gördüğümüz Erdem defilesinde, bu sefer alttan toplanmış at kuyrukları vardı.

Daks

2000’li yılların başlarında bolca yaptığımız ikili topuzlar geri döndü! Geceye ve gündüze rahatlıkla uyarlanabilen model, bizce çok şık.

Emporio Armani

Armani, yarım topuz trendine yeni bir soluk getirdi. Tek yapılan topuzlar artık üçlü olarak karşımızda.

Preen

Favori saçımız Preen’den geldi. Düğüm atar gibi yapılan saç modelinin örgü detayları harika. Gecenin yıldızı olmak isteyenler mutlaka denesin!

Ports

Kurtarıcı tekli örgü modelinin tekrar trend olması çok harika değil mi?

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI