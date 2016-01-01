KUSURSUZ CİLDİN SIRRI: NUXE

GÜZELLİK 1 saat önce

Kusursuz, genç ve sıkı bir cilt için yapılması gerekenler listesine Nuxe ailesinin yeni gündüz kremini dahil etmek yeter!

Cilt bakımı kadınların olmazsa olmazı. Kullandığımız kremler, serumlar ve daha pek çok ürünün ortak bir amacı var; güzel bir cilt. Bu yolda denedeğimiz ürünlerin ise haddi hesabı yok tabii ki. Denemek için sabırsızlık yaratan bir başka ürün de Nuxe cephesinden geliyor. Zaman ilerledikçe ciltte meydana gelen ince çizgiler, kırışıklıklar, kahverengi lekeler gibi yaşlanma belirtilerini doğal içeriği ile ortadan kaldırmayı amaçlayan, cilde yenilenme ve gençleşme sunan Nuxe Nuxuriance serisinin yeni üyesi gündüz bakım kremi, yaşlanma karşıtı etkisini SPF20 özelliğiyle birleştiriyor. Hücre yenilenmesini arttıran Nuxuriance Ultra teknolojisine sahip krem cildi yılın her zamanı maruz kaldığımız zararlı UV ışınlarından korurken, kusursuz ve sıkı bir cilde kavuşmaya da imkan sağlıyor.