KUSURSUZ BİR CİLT İÇİN 5 CC KREM

GÜZELLİK 19 saat önce Cemre Bosnalı

Hafif kapatıcı özelliği ile cildinize doğal ve pürüzsüz bir görünüm veren CC kremleri çantanızdan ayırmayın.

“Color Corrector” kremler cilt tonunuzu eşitleyerek kusursuz bir cilt sunuyor. Cilt sorunlarınızı kolaylıkla kapatan bu hafif yapılı renkli kremleri, fondöteninizin veya pudranızın altına baz olarak rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ton eşitlemesinin ve cildi nemlendirmesinin yanı sıra güneş koruyucu özelliğiyle cildinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyan CC kremleri biz çok seviyoruz. Favorilerimizi mutlaka deneyin.

Genç etki

Cildinizin renk tonuna uyum sağlayan krem, sizi çok daha genç gösterecek. Estee Lauder, Revitalizing Supreme CC Cream, 219 TL

Günlük kullanım

Kapatıcı etkisi yüksek olan bu krem, 30 faktörlük koruma sağlıyor. Hafif yapısı sayesinde günlük kullanıma oldukça uygun. La Roche Posay, Rosaliac CC Creme, 89,90 TL

Çoklu etki

35 faktörlü krem, ton eşitlemesinin yanı sıra gözenek, çizgi ve kırışık görünümünü azaltıyor ve cildi aydınlatıyor. Biz çok seviyoruz. Giorgio Armani, Luminessence CC Cream, 210 TL

Mat görünüm

Mat görünüm sağlayan 30 faktörlü krem, özellikle yağlı ciltler için ideal. Smashbox, Camera Ready CC Cream, 120 TL

Hafif dokunuş

Yağsız formülü sayesinde yüzünüze hafif bir dokunuş yapan krem, yoğun nem sağlayacak. Clinique, Superdefense CC Cream, 149 TL

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI