GÜZELLİK Cemre Bosnalı
KUSURSUZ BİR CİLT İÇİN 5 CC KREM
Hafif kapatıcı özelliği ile cildinize doğal ve pürüzsüz bir görünüm veren CC kremleri çantanızdan ayırmayın.
“Color Corrector” kremler cilt tonunuzu eşitleyerek kusursuz bir cilt sunuyor. Cilt sorunlarınızı kolaylıkla kapatan bu hafif yapılı renkli kremleri, fondöteninizin veya pudranızın altına baz olarak rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ton eşitlemesinin ve cildi nemlendirmesinin yanı sıra güneş koruyucu özelliğiyle cildinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyan CC kremleri biz çok seviyoruz. Favorilerimizi mutlaka deneyin.
Genç etki
Cildinizin renk tonuna uyum sağlayan krem, sizi çok daha genç gösterecek. Estee Lauder, Revitalizing Supreme CC Cream, 219 TL
Günlük kullanım
Kapatıcı etkisi yüksek olan bu krem, 30 faktörlük koruma sağlıyor. Hafif yapısı sayesinde günlük kullanıma oldukça uygun. La Roche Posay, Rosaliac CC Creme, 89,90 TL
Çoklu etki
35 faktörlü krem, ton eşitlemesinin yanı sıra gözenek, çizgi ve kırışık görünümünü azaltıyor ve cildi aydınlatıyor. Biz çok seviyoruz. Giorgio Armani, Luminessence CC Cream, 210 TL
Mat görünüm
Mat görünüm sağlayan 30 faktörlü krem, özellikle yağlı ciltler için ideal. Smashbox, Camera Ready CC Cream, 120 TL
Hafif dokunuş
Yağsız formülü sayesinde yüzünüze hafif bir dokunuş yapan krem, yoğun nem sağlayacak. Clinique, Superdefense CC Cream, 149 TL
HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI