KONJAC SÜNGERİYLE İLGİLİ HER ŞEY

GÜZELLİK 4 gün önce

Cilt temizliğinde kendine yer edinen konjac süngerlerini detaylı inceliyoruz.

Ne kadar makyaj ürünü kullanırsak kullanalım güzel bir cildin ilk şartı temizlikten geçiyor. Temizleme jelleri, tonikler micellar sular derken birçok ürün banyo dolabımızda bir hayli yer tutsa da temizlik esnasında fırçalar veya farklı aparatlar da büyük önem taşıyor. Adını daha önce duyduğunuz ya da ilk defa karşılacağınız bir ürün daha var yüz temizlemeye yardımcı. O da konjac süngeri. Nedir bu sünger? Nasıl kullanılır? Diyorsanız okumaya devam edin!

Konjac süngeri nedir?

Kökleri Asya’ya dayanan konjac bitkisinden üretilen bu sünger doğal olarak farklı vitaminleri ve proteinleri bir araya getiriyor.

Ne işe yarar?

Cildi temizlerken, kan dolaşımını arttıran, gözenekleri açan konjac süngeri, kuru lekeler, pullanma, siyah noktalar gibi cilt problemlerinin de önüne geçilmesine destek sağlıyor.

Hangi tip konjac süngeri kullanılmalı?

Farklı cilt tiplerine göre farklı renklerde konjac süngerleri bulunuyor. Koyu gri renkte olanlar kömür içeriğiyle desteklenerek yağlı ciltler için akneler üzerinde etkiliyken, kırmızı ve pembe renkte olanlar hassas ve kuru cilt tipleri için öneriliyor. Yeşil olanlar ise yeşil çay ve kil içeriğiyle cildi yumuşatmayı ve detoks etkisi yaratmayı hedefliyor. Beyaz konjac süngeri ise her cilt tipine uygun.

Nasıl kullanılmalı?

İlk aşamada sert bir yapıya sahip olan konjac süngerini yumuşayana kadar ılık suyun altında ıslattıktan sonra fazla suyunu biraz sıkın. İster temizleme jelinizle birlikte isterseniz de tek başına cildinizi dairesel hareketlerle nazik bir şekilde süngerle temizleyin.

Temizliği nasıl yapılmalı?

Cildinizi temizledikten sonra tekrar su ile temizleyin. Fazla suyunu sıktıktan sonra kurumaya bırakın. Bakterileri barındırmaması için 2 haftada bir sıcak suda 5 dakika tutarak temizlenmesini sağlayın. 1 ila 3 ay arası kullanım süresi olan konjac süngerinizi ise bu süreleri aştıktan sonra mutlaka değiştirmeniz gerekmekte.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE