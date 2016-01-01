KONFORLU VE FERAH

GÜZELLİK 3 saat önce Ezgi Şuekinci

Nivea’dan hem kadınları hem de erkekleri sevindirecek haber.

Nivea, yeni Dry Fresh Deodorant serisi ile hem kadınlara ve hem de erkeklere çok özel seçenekler sunuyor. 48 saat etkili kuruluk ve ferahlık hissi arayanlar için geliştirilen sprey ve rolll-on’lar, günlük hayatı kolaylaştırmak konusunda oldukça iddialı. Zira ergonomik tasarımı ve içeriğinde bulunan kaolin pudrası sayesinde konforlu bir kullanım kolaylığı sağlayan Dry Fresh Deodorant serisi, bakım rutininizin mutlak parçalarından olmaya aday. Konforlu, ferah ve kuru bir gün geçirmek istiyorsanız Nivea’nın yeni serisine mutlaka göz atmalısınız.

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