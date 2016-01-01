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KIZIL BOMBA

2017 kış saç trendleri arasında öne çıkan sıcak kızılları denemeye cesaretiniz var mı?

Soğuk kış günlerini ısıtacak sıcak renkler saçlarda egemenliğini sürdürmeye başladı. En çok tercih edilen ve en trend renk ise çekici kızıllar.

Uzman görüşü

L’Oreal Paris Renk Uzmanı Ahmet Çoban’dan kızıl saçları kullanma ve korumanın püf noktalarını öğrendik:

“Kızıl tonları beyaz ve buğday tenliler rahatlıkla kullanabilir. Burada yapılan en büyük hata belli bir örnekle kuaföre gidip aynı etkiyi beklemek. Eğer elinizdeki örnekteki kaç ve ten rengine sahipeniz sonuç iyi olabilir. Bu canlı rengi en iyi şekilde taşımanın en önemli noktasıysa doğru bakım ve koruma. 15 günde bir kontrole gitmek ve dipler çıktığında hemen müdahele etmek çok önemli. Bakımı özen isteyen bir trend bu. Ayrıca renk koruyucu şampuan ve saç bakım ürünlerini kullanmakta da fayda var.”