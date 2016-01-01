KİRPİKLERİNİZİ UZATMAK İÇİN 5 YÖNTEM

GÜZELLİK 19 saat önce Cemre Bosnalı

Mükemmel kirpiklere ulaşmak çok basit! Gür ve uzun kirpikler elde etmek için bu 5 yöntemi düzenli olarak uygulamanız yeterli.

Derin ve anlamlı bakışların sırrı gür ve uzun kirpikler… Az ve kısa kirpiklere sahip olan kadınlar!Sakın doğuştan mükemmel kaşlara sahip olanları kıskanmayın. Kat kat maskara sürmek yerine kalıcı yöntemler deneyin ve siz de hayalinizdeki kirpiklere ulaşın. Tabii, etkili bir sonuç elde etmek için bu adımları rutin hale getirmeniz gerek.

Yağlardan destek alın

Hint yağı, zeytinyağı ve E vitamininin besleyici özellikleri çok yüksek olduğu için kirpiklerinizi etkili bir şekilde güçlendirecek. Yatmadan önce bu üç yağdan istediğinizi sürün, sonuca inanamayacaksınız! Pamuklu çubuklarla uygulayabilirsiniz.

Vazelin sürün

Havadaki zararlı maddelerden kirpiklerinizi koruyaran vazelin, dökülmeleri en aza indirgiyor. Aynı zamanda yoğun bir şekilde nem vererek kirpiklerinizin daha gür çıkmasını sağlıyor. Vazelini yalnızca yatmadan önce değil gün içerisinde de uygulayabilirsiniz.

Besleyici maskara kullanın

Kirpiklerinizi makyaj ile güzelleştirirken aynı zamanda günlük bakımınızı yapabilirsiniz. Yves Rocher’in bu maskarasını biz çok seviyoruz. İçeriğindeki Hibiscus Peptitleri, kirpiklerinizi ayırıp güçlendiriyor. Akasya reçinesi kirpiklerinizi onarıyorken kandelila balmumu ve organik papatya suyu kirpiklerinizi besliyor. Yves Rocher, Volume Elixir, 54,90 TL

Maskaranızı mutlaka temizleyin

Göz makyajınızı temizlemeden asla yatmayın. Çünkü uzun süre kalan maskara, kirpiklerinizi kırıyor ve kirpiklerinizin dökülmesine neden oluyor. Gece boyunca kirpik dipleriniz tıkalı kaldığı için de yeni kirpiklerin çıkışı engelleniyor. Favorimiz: Bioderma, Sensibio, H2O, 52,50 TL

Kirpik kıvırıcılara dikkat

Kirpikler çok hassas olduğu için kolayca kırılıp dökülüyor. Durum böyle olunca uzak durmanız gerekenlerin başında kirpik kıvırıcılar geliyor. Evet, ilk başta görünüşünüz harika oluyor ama sonrasında elde güçsüz kirpikler kalıyor.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI