KIEHLS’IN YENİ YILDIZLARI

GÜZELLİK 11 saat önce Dilruba Karaköse

Dünyaca ünlü makyaj artistleri Hung Vanngo ve Nina Park, Kiehl's ile önemli çalışmalara imza atacak.

Cilt bakımı söz konusu olduğunda vaadettikleri ve kalitesiyle ilk akla gelen markalardan biri olan Kiehl’s, hemen hemen her ürünüyle kendinden bahsettiriyor. Etkisi her geçen gün artan sosyal medyanın da gücünün farkında olan marka, makyaj artistleriyle yaptığı yeni işbirliğiyle cilt bakımı ve makyaj öncesi cilt bakımının önemi hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor. Kiehl’s bu konuda dünyaca ünlü yıldızların makyaj artistleri olan Hung Vanngo ve Nina Park ile yollarını birleştiriyor. 1851 yılından beri ilk defa yapılacak olan makyaj artistleri programında Vanngo, Selena Gomez, Katy Perry ve Julianne Moore gibi isimlere uygulama yaparken, Park ise Bella Hadid, Zoe Kravitz ve Karlie Kloss ile çalışacak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE