KIEHL’S’IN IŞILTI İKSİRİ

GÜZELLİK 4 saat önce Ezgi Şuekinci

Kiehl’s’ın yeni “Işıltı İksiri”ni keşfe davetlisiniz.

Amerika merkezli dünyaca ünlü cilt bakım markası Kiehl’s, yeni ürünü Glow Formula Skin Hydrator’ü daha canlı ve ışıltılı bir cilt hayali kuran kadınların beğenisine sunuyor. %95 doğal kaynaklı Glow Formula Skin Hydrator, sandığınızdan daha yetenekli. Zira ürün, içeriğinde bulunan nemlendirici özelliği ve ışıltı veren minareller sayesinde cildin doğal ışıltısını artırıyor ve antioksidan görevi üstleniyor. Nemlendirici ve makyaj bazı olarak kolaylıkla kullanılabilen bu çok fonksiyonlu ürünü isterseniz föndöteninizle de karıştırabilirsiniz. Ayrıca Glow Formula Skin Hydrator’ü makyajınızın üzerine aydınlatıcı olarak da uygulayabilirsiniz.

İçerdiği nar özü sayesinde 24 saat kalıcı nem desteği sağlayan Glow Formula Skin Hydrator’ün yetenekleri bunlarla sınırlı kalmıyor. Ürün aynı zamanda dış faktörlerden dolayı ciltte oluşan solgunluk, nem kaybı ve cansızlık gibi hasarları onarmaya yardımcı oluyor. Kiehl’s’ın yeni ışıltı iksirini keşfetmek için Kiehl’s mağazalarına davetlisiniz.

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