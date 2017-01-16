IRIS LAW’UN SAF GÜZELLİĞİ

GÜZELLİK 56 dakika önce

Yeni jenerasyon'dan Iris Law'un Burberry Beauty ile yapılan çekimini merak etmiyor musunuz?

Jude Law ve Sadie Frost’un kızları Iris Law’un Burberry Beauty’nin yüzü olduğu dedikodusu kulağımıza çalınmıştı. Kampanyaya ait ilk görsel ulaştığında ise markaların “teen influencer” ile çalışma stratejisinin ne denli doğru bir hareket olduğunu daha net görebildik. Daha önceleri Edie Campbell, Cara Delevingne, Jourdan Dunn, Lily Donaldson ve Rosie Huntington-Whiteley gibi yüzlerle marka temsilcisi olarak çalışan Burberry, Beckham’ların çocuklarıyla da benzer bir anlaşma yaparak işbirliğine gitmişti. Yeni jenerasyon ile çalışan tek marka Burberry değil elbette. Marc Jacobs Beauty Kaia Gerber ile, Chanel No. 5 L’Eau Lily-Rose Depp ile, Iris’in erkek kardeşi Rafferty Dolce&Gabbana ve Tommy Hilfiger ile birlikte çalışanlar arasında.