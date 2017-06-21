INSTAGRAM’DAKİ EN İYİ 5 NAIL-ART HESABI

GÜZELLİK 1 gün önce Cemre Bosnalı

Sizin de son zamanların trendi nailart'a ilginiz varsa bu ilham veren 5 hesabı takibe alın.

Her geçen gün daha çok popüler olmaya başlayan nail art akımı yaratıcılıkta sınır tanımıyor. Bu konuda size ilham verecek en sevdiğimiz 5 Intagram hesabını takibe alın deriz.

@wahnails

Londra’da bulunan manikür salonu Wah Nail London, yaptığı tatlı tırnaklarla dikkat çekiyor.

@ricekittynails

Genel olarak yalnızca iki tırnağa figür yapan Diana Nguyen, tercihini sadelikten yana kullanıyor.



@sohotrightnail

Mottosu, “hayat, sıkıcı tırnaklar için çok kısa” olan So Hot Right Nail, yaptığı ışıl ışıl tırnaklarla ilham veriyor.

Glass slippers for @courtneytunney 💅🏻✨👠😘 SO HOT RIGHT NAIL (@sohotrightnail)’in paylaştığı bir gönderi ( 21 Tem 2017, 12:45 PDT )



@paintboxnails

Tırnaklarında abartıyı sevmeyenler buraya! Bu minimal çalışmalara bayılacaksınız.

A firework-approved foil mani. Happy 4th of July from all of us at Paintbox! 🇱🇷🎆🙌🏻✨ Paintbox (@paintboxnails)’in paylaştığı bir gönderi ( 4 Tem 2017, 19:30 PDT )



@misspopnails

New York Moda Haftası kapsamındaki defilelerde tırnaklara renk veren Miss Pop’u mutlaka takibe alın!

Keep shooting for the stars. 💫 Lewk created with polish, gems and a little eyelash glue to get the sparkle fingers. 👀 the full tutorial on @refinery29 short cuts big thanks to 🙌@jessmarkanthony and Swarovski Miss Pop (@misspopnails)’in paylaştığı bir gönderi ( 21 Haz 2017, 11:22 PDT )

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI