GÜZELLİK Cemre Bosnalı
INSTAGRAM’DAKİ EN İYİ 5 NAIL-ART HESABI
Sizin de son zamanların trendi nailart'a ilginiz varsa bu ilham veren 5 hesabı takibe alın.
Her geçen gün daha çok popüler olmaya başlayan nail art akımı yaratıcılıkta sınır tanımıyor. Bu konuda size ilham verecek en sevdiğimiz 5 Intagram hesabını takibe alın deriz.
@wahnails
Londra’da bulunan manikür salonu Wah Nail London, yaptığı tatlı tırnaklarla dikkat çekiyor.
@ricekittynails
Genel olarak yalnızca iki tırnağa figür yapan Diana Nguyen, tercihini sadelikten yana kullanıyor.
“All our dreams can come true, if we have courage to pursue them.” -Walt Disney💪🏻😊 _________ ✌️️TAG YOUR FRIENDS!👇 _________ 📱Book your appointment today @blackfilenails : 📞 Please call/text Blackfile Front Desk 714.924.4040 or email blackfilenails@gmail.com _________ 💁Hand Model : Amanda @ippo_shiba_gram 💕 _________ 💅🏻Nail Design by @ricekittynails _________ ❄️’Snow White’ from @bioseaweedgel _________ 🛒 www.shopbioseaweedgel.com 💸 Use BSG $10 off Promo Code: RICEKITTYNAILS _________ #ricekittynails #blackfilenails #BSGSnowWhite #bioseaweedgelnailart #nailitdaily #ilovebioseaweedgel #bioseaweedgel #bsgsquad #bioseaweedgelbc
🍓Diana Nguyen 🍵#iloveboba (@ricekittynails)’in paylaştığı bir gönderi ()
@sohotrightnail
Mottosu, “hayat, sıkıcı tırnaklar için çok kısa” olan So Hot Right Nail, yaptığı ışıl ışıl tırnaklarla ilham veriyor.
@paintboxnails
Tırnaklarında abartıyı sevmeyenler buraya! Bu minimal çalışmalara bayılacaksınız.
A firework-approved foil mani. Happy 4th of July from all of us at Paintbox! 🇱🇷🎆🙌🏻✨
Paintbox (@paintboxnails)’in paylaştığı bir gönderi ()
@misspopnails
New York Moda Haftası kapsamındaki defilelerde tırnaklara renk veren Miss Pop’u mutlaka takibe alın!
HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI