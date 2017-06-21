GÜZELLİK Cemre Bosnalı

INSTAGRAM’DAKİ EN İYİ 5 NAIL-ART HESABI

Sizin de son zamanların trendi nailart'a ilginiz varsa bu ilham veren 5 hesabı takibe alın.

Her geçen gün daha çok popüler olmaya başlayan nail art akımı yaratıcılıkta sınır tanımıyor. Bu konuda size ilham verecek en sevdiğimiz 5 Intagram hesabını takibe alın deriz.

@wahnails
Londra’da bulunan manikür salonu Wah Nail London, yaptığı tatlı tırnaklarla dikkat çekiyor.

🐰 Donnie Darko mix and match for @grannytalons who visited us all the way from @iscreamnails in Australia!! 😮💅 Acrylics by WAH OG @soflycoco and gel nail art by WAH babe @sxdie_j 💕 book in by emailing bookings@wah-london.com 📲

WAH Nails London (@wahnails)’in paylaştığı bir gönderi ()

 

@ricekittynails
Genel olarak yalnızca iki tırnağa figür yapan Diana Nguyen, tercihini sadelikten yana kullanıyor.

“All our dreams can come true, if we have courage to pursue them.” -Walt Disney💪🏻😊 _________ ✌️️TAG YOUR FRIENDS!👇 _________ 📱Book your appointment today @blackfilenails : 📞 Please call/text Blackfile Front Desk 714.924.4040 or email blackfilenails@gmail.com _________ 💁Hand Model : Amanda @ippo_shiba_gram 💕 _________ 💅🏻Nail Design by @ricekittynails _________ ❄️’Snow White’ from @bioseaweedgel _________ 🛒 www.shopbioseaweedgel.com 💸 Use BSG $10 off Promo Code: RICEKITTYNAILS _________ #ricekittynails #blackfilenails #BSGSnowWhite #bioseaweedgelnailart #nailitdaily #ilovebioseaweedgel #bioseaweedgel #bsgsquad #bioseaweedgelbc

🍓Diana Nguyen 🍵#iloveboba (@ricekittynails)’in paylaştığı bir gönderi ()


@sohotrightnail
Mottosu, “hayat, sıkıcı tırnaklar için çok kısa” olan So Hot Right Nail, yaptığı ışıl ışıl tırnaklarla ilham veriyor.

Glass slippers for @courtneytunney 💅🏻✨👠😘

SO HOT RIGHT NAIL (@sohotrightnail)’in paylaştığı bir gönderi ()


@paintboxnails
Tırnaklarında abartıyı sevmeyenler buraya! Bu minimal çalışmalara bayılacaksınız.

A firework-approved foil mani. Happy 4th of July from all of us at Paintbox! 🇱🇷🎆🙌🏻✨

Paintbox (@paintboxnails)’in paylaştığı bir gönderi ()


@misspopnails
New York Moda Haftası kapsamındaki defilelerde tırnaklara renk veren Miss Pop’u mutlaka takibe alın!

Keep shooting for the stars. 💫 Lewk created with polish, gems and a little eyelash glue to get the sparkle fingers. 👀 the full tutorial on @refinery29 short cuts big thanks to 🙌@jessmarkanthony and Swarovski

Miss Pop (@misspopnails)’in paylaştığı bir gönderi ()

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI

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