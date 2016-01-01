İLHAMINIZ COUTURE DEFİLELERİ OLSUN

GÜZELLİK 8 saat önce Cemre Bosnalı

Paris Haute Couture haftasında öne çıkan defilelerin saç makyaj görünümlerinden ilham alarak geceye hazırlanın.

Geçtiğimiz günlerde Paris’te gerçekleşen Haute Couture defilelerinde, kıyafetler kadar saç makyajlar da çok gösterişliydi. Biz de sizler için en çok beğendiğimiz 5 görünümü derledik. Gideceğiniz davetlerin en şık ve havalı isimlerinden olmak için bu makyaj ve saç modellerini kendi tarzınıza uyarlayabilirsiniz.

Abatılı gözler

Dior’un makyaj artisti Peter Philips defilelerde her zaman farklı göz makyajları yaratıyor. 2018 bahar couture defilesinde de durum hiç farklı değildi. Alt ve üst kirpiklere siyah beyaz çizgiler çekerek ve upuzun kirpik görünümü yaratarak yine abartılı bir makyaj yaptı.

Grafik kirpikler

Giorgio Armani defilesinde, açık pembe ve su yeşili farın minimalliği ile grafik kirpiklerin fazlalığı mükemmel bir uyum içerisinde. Bu göz makyajını yapmanız için uçuk renklerde far uygulamanız ve yalnızca kirpik uçlarınıza takma kirpik takmanız yeterli olacak.

Saçlarda küpe

Alexis Mabille defilesinde, zamansız örgü modeline yeni bir yorum katılarak saç uçlarına toka yerine küpe takılmış. Son derece güçlü ve farklı duran bu görünümü biz çok beğendik.

Neon gücü

Yok gibi makyaj algısını biraz daha farklı bir noktaya taşıyan Iris Van Herpen defilesinde, mankenlerin yüzü oldukça beyaz görünüyor. Ancak bu sadeliğin alt kirpiklerdeki neon kalemle oluşturduğu denge mükemmel.

Çiçek bahçesi

Geleneksel Fransız bahçelerinden ilham alınarak yapılan saç süsleri, Chanel Haute Couture defilesine damga vurdu. Bunun yanı sıra dudaklardaki kırmızı ruj gözlerdeki ise far, maskara ve kalemden oluşan makyaj ile feminenliğe vurgu yapıldı.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI