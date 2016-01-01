İLHAM VEREN 5 GÜZELLİK VLOGGER’I

GÜZELLİK 1 gün önce

Yaptığı makyajlarla sizlere ilham verecek 5 vlogger ile tanışın.

Son zamanlarda herkes tarafından izlenen Youtube kanalları, boş vakitlerimizin olmazsa olmazı haline geldi. İlgi alanınıza göre birçok kanal bulabileceğiniz Youtube’da, konu kadınlara gelince en çok ilgi çeken tabii ki güzellik vlogger’ları oluyor. Hal böyle olunca biz de makyaj videolarıyla ün yapmış isimleri ele aldık ve en çok beğendiğimiz 5 ismi seçtik.

Zoe Sugg

Daha çok Zoella ismiyle bilinen Zoe Sugg, eğlenceli kişiliğini videolarına yansıtarak kısa zamanda büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Ayrıca başarısını yalnızca güzellik videolarıyla sınırlamayıp, Zoella Beauty adlı bir kozmetik markası kurdu.



Lisa Eldridge

Kariyerine Chanel ve Shiseido gibi büyük markalarla çalışarak başlayan Lisa Eldridge, uzun zamandır Lancome’un global kreatif direktörlüğünü yapıyor. Kozmetik sektöründe edindiği tüm tecrübeleri, çektiği güzellik videolarıyla Youtube’da paylaşıyor.



Ingred Nilsen

Doğal tavırlarıyla beğeni toplayan Ingred Nisen, takipçi sayısını 3 milyona ulaştırdı. Missglamorazzi ismiyle bilinen vlogger, dikkat çekici makyaj ve çeşitli güzellik videoları ile büyük beğeni topluyor.



Fleur Bell

Fleur DeForce ismiyle bilinen vlogger, iyi ve kötü ürünleri karşılaştırdığı, ürün tanıtımı yaptığı ve favori ürünlerini gösterdiği videolarıyla ünlü. Yeni ürünler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız Fleur Bell’i takibe alın.



Samantha Chapman & Nicola Haste Chapman

Pixiwoo ismiyle bilinen iki kardeş, sevimli tavırları ve yaptıkları harika makyajlarla izleyenlerin kalbini fethediyor. Youtube’daki başarılarının yanı sıra son zamanların en beğenilen Real Techniques isimli makyaj fırçalarını yaratarak başarılarını ikiye katladılar.



HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI