HANDE ERÇEL’İN ETKİLEYİCİ BAKIŞLARININ SIRRI

GÜZELLİK 8 saat önce

L’Oréal Paris'in yeni maskarası ile takma kirpiklere hoşçakal diyoruz.

Konu kirpikler olunca hangi kadına sorarsanız sorun, ya mükemmel maskarayı bulamamıştır ya da bulduklarından eskisi kadar verim almamaya, yeni arayışlar peşinde koşmaya başlamıştır. Kimi hacim ister, kimi uzunluk ya da ikisinin bir arada olduğu etkileyici kirpikler… Ama artık yıllar boyu süren arayışın sonuna L’Oréal Paris Superstar maskaraların en yeni üyesi olan False Lash Superstar X Fiber Maskara ile gelmiş bulunuyoruz.

L’Oréal Paris ile çıktığı yolda tam gaz devam eden Hande Erçel’in de güçlü ve hacimli kirpiklerinin sırrı olan X Fiber Maskara, çift taraflı uygulama imkanı sunarken, dökülmeyen fiberlere sahip yapısı ve kirpikleri birbirine yapıştırmayan özel formülü ile de büyük bir artı topluyor. Takma kirpiklerle uğraşmadan aynı etkiyi maskarayla sağlamak istiyorsanız, makyaj çantalarınızın demirbaşı artık belli!

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE