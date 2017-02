MELİSA ŞENOLSUN HAYALLERİNİN PEŞİNDE

GÜZELLİK RÖPORTAJ 13 saat önce

Maybelline New York'un yeni yüzü Melisa Şenolsun ile marka işbirliğinin detaylarını konuştuk.

Melisa Şenolsun ile heyecanlı bir işbirliğine giren Maybelline New York genç, dinamik ve renkli ruhunu gözler önüne sermeye tam gaz devam ediyor. Projenin detaylarını başarılı oyuncunun kendisinden dinleyelim.

Maybelline New York ile birlikte yepyeni bir Melisa görüyoruz. Markayla ortak yanlarınız ve bu işbirliğinde seni en heyecanlandıran şey ne?

“Enerjik ve renkli biri olmayı seviyorum ve hayatı kendi istediğim gibi yaşamaktan çok keyif alıyorum. Maybelline New York ile de en çok benzeyen yanımız bu. Maybelline New York genç, coşkulu, taze ve ilham verici bir marka. Ben de Maybelline New York kızının dinamik, genç, stil sahibi ve özgür yönlerini kendime çok yakın buluyorum. Marka ile yapacağım tüm çalışmalar için çok heyecanlıyım. En çok da New York’ta geçireceğimiz eğlenceli günler ve hayata geçiriyor olduğumuz renkli ve eğlenceli platform beni heyecanlandırıyor.”

Maybelline New York’un globalde de sürekli iletişimini yaptığı; güçlü kızların ne isterse yapabileceklerine inanan ve inandıran “Make it Happen” mottosu var. Sen kendini “maker” olarak görüyor musun? Bir şeyi başarmak için sence ne yapmak gerek?

“Ben de kendimi kesinlikle bir “maker” olarak görüyorum. İnanmak ve tüm iyi enerjimi istediğim şeylere yoğunlaştırmak benim için çok önemli. Açıkçası bugüne kadar hayal edip, isteyip yapamadığım bir şey olmadı. Gerçekten istediğiniz bir şeyi başarmama ihtimaliniz bence yok. Benim için önemli olan neyi gerçekten istediğimi, neyin hayalini kurduğumu keşfetmek. Bence insan isterse her şeyi başarabilir.”

