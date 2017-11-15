YENİ YÜZ, YENİ LOKASYON

GÜZELLİK HABER 32 dakika önce Ezgi Şuekinci

İstanbul'un en prestijli alışveriş caddelerinden Bağdat Caddesi’nde bulunan NARS mağazası, yeni lokasyonunda!

NARS’ın uzun süredir beklenen Bağdat Caddesi mağazası, 27 Ocak’ta yeniden açılıyor. Göz alıcı mimarisi ve ince detaylara sahip dizaynıyla dikkat çeken mağaza, ışıltıyı ve lüksü bir arada sunuyor. Dünya çapında bir üne sahip olan NARS’ın, farklı lokasyonlarda konumlandırdığı tüm mağazalarında da hakim olan bu mekan tasarımı, markanın kurucusu ve kreatif direktörü olan François Nars ve New York merkezli tasarım firması Baron & Baron’un kurucusu olan Fabien Baron imzasını taşıyor.

Yepyeni yüzüyle ve yeni lokasyonuyla Narsissistler’le buluşacak olan 37 metre kare büyüklüğündeki mağazada, girişte bulunan mermer geçiş ve ikonik ürünlerin sergileneceği nişler ile iddialı tasarımıyla “Lip Bar” alanı göze çarpıyor. Ayrıca François Nars’ın kült ürünlerinin sergilendiği özel duvar da mağazadaki yerini alıyor.

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