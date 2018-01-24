YENİ “LIVE BOLDLY” KADINI

GÜZELLİK HABER 11 saat önce Ezgi Şuekinci

Dilimize uyarlanmış haliyle “Beden Olumlama Hareketi”nin öncülerinden biri olan Ashley Graham, artık Revlon’un yeni yüzü!

Amerika merkezli kozmetik markası Revlon uzun bir süredir, “Live Boldly” (Cesurca Yaşamak) adını verdiği anlamlı kampanyasını sürdürüyor. Kadınların tutkularını, gücünü, iyimserliğini ve stilini ifade etmesine ilham olmayı amaçlayan bu kampanya için birbirinden ünlü ve başarılı isimle çalışan Revlon’un yeni güzellik elçisi ise Ashley Graham oldu. Adwoa Aboah, Imaan Hammam, Raquel Zimmerman, Achok Majak ve Rina Fukushi’nin gibi ünlü modellerin ardından kampanyaya dahil olan Ashley Graham, “Body Positive Movement” yani bedeni sevme hareketinin de öncülerinden kabul ediliyor. Yeni Live Boldly kadını Ashley Graham’ın, “Rujun herhangi bir bedeni yok.” yorumunda bulunduğu bu anlamlı kampanya, tam manasıyla kadının gücünü temsil ediyor. İşte cesur güzel Ashley Graham ve Revlon dayanışmasına dair görüntüler!



YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ