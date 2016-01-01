WELLA’NIN BÜYÜLEYİCİ YÜZÜ

GÜZELLİK HABER 11 saat önce

Sophie Turner ya da popüler ismiyle Sansa Stark, yeni görevine hazır.

Hayranlarının iple çektiği ve yayınlanan fragmanlarıyla heyecanı tavan yapan Game of Thrones’un 7. sezonunun başlamasına çok az bir zaman kaldı. Televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olmasıyla birlikte, daha önce tanımadığımız pek çok genç yeteneği de dünyaya tanıtmış oldu. Bu isimlerden biri de şu aralar Joe Jonas ile birlikte olan Sophie Turner.

21 yaşındaki genç oyuncu rol aldığı dizinin dışında ilk güzellik anlaşmasını da yapmış bulunuyor. Doğal sarışın olmasına rağmen dizi için boyattığı bakır rengi saçlarıyla Turner, Wella Professionals saç bakım serisinin global elçisi olurken, markanın EIMI saç şekillendirme serisini tanıtıyor olacak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE