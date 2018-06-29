VALENTINO VE L’OREAL’DEN SÜRPRİZ İŞ BİRLİĞİ

GÜZELLİK HABER 18 saat önce Ezgi Şuekinci

Başka bir gün, başka bir iş birliği. Karşınızda Valentino ve L’Oreal imzalı yeni koleksiyon.

Güzellik sektörü son yıllardaki yükselişini çeşitli iş birlikleriyle taçlandırmaya devam ediyor, haliyle birçok ünlü ve marka da mevcut fırsatları değerlendiriyor. Son olarak dünyaca ünlü İtalyan modaevi Valentino ve Fransa merkezli kozmetik ve güzellik şirketi L’Oreal yeni bir koleksiyon için bir araya geldiğini duyurdu. Yapılan anlaşmaya göre Valentino’nun güzellik imajını somutlaştıran ikonik parfümlerinin lisans hakkı L’Oreal’ e geçti. Böylelikle Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent gibi sektörün güçlü markalarının lisans hakkını da elinde bulunduran L’Oreal gücüne güç katmış oldu. 1 Ocak 2019 itibarıyla geçerli olacak anlaşma şimdiden meraklılarını heyecanlandırmayı başardı. Neler olacak hep birlikte bekleyip görelim.

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