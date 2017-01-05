SERENAY SARIKAYA İLE BAKIMLI SAÇLAR

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Genç oyuncu Serenay Sarıkaya, Head & Shoulders'ın Türkiye'deki ilk kadın temsilcisi oldu.

Serenay Sarıkaya’nın şu sıralar sürprizleri dur durak dinlemiyor. Azra Kohen’in satış rekorları kıran Fi, Çi ve Pi kitap serisinin dizi uyarlaması için kamera karşısına geçmeye hazırlanan genç oyuncu aynı zamanda Head & Shoulders’ın Türkiye’deki ilk kadın temsilcisi olarak gündemde! Kepeğe karşı etkili saç bakım ürünleriyle adından söz ettiren marka etkili formülüyle yenilenen şampuan ve saç bakım kremlerinin tanıtımı için Serenay Sarıkaya ile anlaştı. Geçtiğimiz günlerde çekimi yapılan reklam kampanyasının önümüzdeki haftalarda bir basın lansmanıyla tanıtılması bekleniyor. Detaylar için beklemede kalın.