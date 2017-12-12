RIHANNA’DAN YENİ BİR ATAK

GÜZELLİK HABER 4 saat önce Ezgi Şuekinci

Fenty Beauty’nin son bombası “Meet MatteMoiselle” ile tanıştınız mı?

Son yıllarda ünlülerin kendi kozmetik ve dermokozmetik markalarını kurması, sektör içerisindeki üstünlük yarışını da perçinledi. Ardı arkası kesilmeyen koleksiyonlar ve marka-ünlü işbirlikleri de hemen hemen her gün kulağımıza çalınır oldu. Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna da kendi markasını kurup, çetrefilli yarışın içerisine dahil olanlardan. Rihanna, Fenty Beauty adını verdiği markasının altında, birbirinden güzel ürünler hazırladı ve satışa sundu. İlk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip ettiğimiz Fenty Beauty, geçtiğimiz ay Stunna isminde likit formlu bir ruju satışa sunmuştu. Rihanna, Fenty Beauty bebeklerinden olan bu kırmızı ruju Instagramı üzerinden paylaşmış ve beğenileri toplamıştı. Markasına olan düşkünlüğüyle bildiğimiz güzel yıldız, bu kez karşımıza farklı içerikte bir ruj koleksiyonu ile çıktı; Meet MatteMoiselle!

Nude tonlardan kırmızılara, koyu morlardan yeşillere ve hatta lacivertlere kadar 14 farklı renk seçeneği ile gelen yeni koleksiyona ilgi şimdiden büyük. Stunna’nın aksine daha yoğun ve daha pigmentli bir formda olduğunu duyduğumuz Meet MatteMoiselle için geri sayım başladı. Rihanna’nın ve Fenty Beauty’nin yeni bebekleri, 26 Aralık saat 09.00’da sephora.com’da satışa çıkacak!



YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ