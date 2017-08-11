PEMBE MAKYAJ DÜNYASI

GÜZELLİK HABER 16 saat önce Cemre Bosnalı

Supermodel Claudia Schiffer ilk makyaj koleksiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Güzelliği ve kariyerindeki başarılarıyla kendinden çokça söz ettiren Claudia Schiffer, şimdi de kozmetik alanında başarıya imza atmaya hazırlanıyor. Ruj, oje, allık, far, concealer ve maskaralardan oluşan koleksiyon tam göze hitap ediyor. Pespembe ambalajların içerisinden rengarenk ürünler çıkması bizce çok tatlı. Sizin de seveceğinize eminiz. Özellikle pembe hayranları mutlaka koleksiyona göz atmalı! Art Deco Cosmetics iş birliğiyle yapılan koleksiyon maalesef sınırlı sayıda. Tükenmeden birkaç ürün almanızı tavsiye ediyoruz. Bu pespembe dünya 5 Eylül’den itibaren claudiaschiffermakeup.com‘da!

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI