GÜZELLİK HABER

NYC’IN ÇARPICI ÜRÜNLERİNİ KEŞFEDİN

Renkli kozmetik dünyasının sevilen markalarından New York Color’ın makyaj ürünleriyle göz kamaştırıcı bir görünüm sizi bekliyor.

Canlı renkleri, kullanışlığı ve etkili ürünleriyle makyaj tutkunlarının favori kozmetik markası olan NYC göz alıcı bir görünüme ulaşmanız için birbirinden çarpıcı ürünler sunuyor. Koleksiyonu birlikte keşfedelim: NYC City Proof Twistable Intense ruj, etkileyici ve yoğun renk seçenekleriyle dudak çevresindeki ince çizgilere dağılmaz yapmadan uzun süre rujun dudaklarınızda kalmasını sağlıyor. Her anınıza ve her stile eşlik edecek geniş renk ve ton yelpazesiyle dikkat çeken rujlar pratik kalem formu sayesinde kolayca uygulanabiliyor. NYC’nin yeni Show Time Lip Balm’larıysa içerdiği C vitaminiyle dudakları soğuk ve kuru havalardan koruyup çatlak görünümün azalmasına yardımcı oluyor. Yoğun renk pigmentlerine sahip NYC Show Time Lip Balm’lar da ışıltılı, nemli ve bakımlı dudakların keyfini çıkarın.

Klasikten vazgeçemiyor ve etkileyici bakışlara sahip olmak istiyorsanız NYC Liquid Eyeliner tam size göre. New York Color Individual Eyes Palette farklı renkleriyle gideceğiniz her mekana göre göz makyajınızı tamamlamanızı sağlayacak özellikte. Her far paleti 4 adet yüksek pigment ve çözünürlüklü fara sahip. Paletlerin içerisinde primer, highlighter ve gel eyeliner bulunuyor. Ayrıca paletin içerisindeki uygulama yönergeleri size kolay uygulama ve profesyonel sonuç sunuyor. Ve gelelim finale! Get It All Las#Tag Volume & Tint Maskara kirpiklere yoğun hacim ve uzunluk vererek makyajınızda finali yapıyor.

NYC’nin renkli dünyasını keşfetmek için Watsons mağazalarına uğrayın.