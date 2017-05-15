MIRANDA KERR’İN GÜZELLİK SIRRI

GÜZELLİK HABER 19 saat önce

Güzel manken, bu sefer Kora Organics isimli kendi markasıyla karşımızda.

Işık saçan enerjisiyle podyumlara en çok yakışan isimlerden birisi de kesinlikle Miranda Kerr. Son dönemlerde işinden çok, Snapchat CEO’su Evan Spiegel ile yaptığı sürpriz evlilikle konuşulsa da Moschino’nun 2018 İlkbahar/Yaz defilesinde boy göstererek bizleri heyecanlandırmıştı.

Bunun dışında sağlıklı yaşama gönül vermesiyle de adından söz ettiren Kerr, Kora Organics isimli güzellik markasıyla yeni ufuklara yelken açıyor. 2009 yılında başladığı ve cilt bakım ürünlerine yer verdiği serüveninde bu sefer başrol çakralar. “Heart Chakra” olarak bilinen dördündü çakrayı hedef alan Miranda Kerr, bunun için yüz ve vücut yağı, elixir gibi ürünlerde bu çakrayı kokularıyla aktif hale getirecek sandal ağacı, ylang ylang ve sedir ağacı gibi doğal maddelerden destek alıyor.

✨These are a few of my favorite things✨ Miranda (@mirandakerr)’in paylaştığı bir gönderi ( 18 May 2017, 14:50 PDT )



YAZI DİLRUBA KARAKÖSE