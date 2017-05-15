GÜZELLİK HABER
MIRANDA KERR’İN GÜZELLİK SIRRI
Güzel manken, bu sefer Kora Organics isimli kendi markasıyla karşımızda.
Işık saçan enerjisiyle podyumlara en çok yakışan isimlerden birisi de kesinlikle Miranda Kerr. Son dönemlerde işinden çok, Snapchat CEO’su Evan Spiegel ile yaptığı sürpriz evlilikle konuşulsa da Moschino’nun 2018 İlkbahar/Yaz defilesinde boy göstererek bizleri heyecanlandırmıştı.
Bunun dışında sağlıklı yaşama gönül vermesiyle de adından söz ettiren Kerr, Kora Organics isimli güzellik markasıyla yeni ufuklara yelken açıyor. 2009 yılında başladığı ve cilt bakım ürünlerine yer verdiği serüveninde bu sefer başrol çakralar. “Heart Chakra” olarak bilinen dördündü çakrayı hedef alan Miranda Kerr, bunun için yüz ve vücut yağı, elixir gibi ürünlerde bu çakrayı kokularıyla aktif hale getirecek sandal ağacı, ylang ylang ve sedir ağacı gibi doğal maddelerden destek alıyor.
This @koraorganics Noni Glow Face Oil is my #1 favorite product and secret travel companion. It’s a super nourishing treatment oil that is great for all skin types, and especially good for sensitive skin. I use it religiously every night and my skin is glowing in the morning. I also never travel without it and apply it throughout the flight to keep my skin hydrated. #noniglow #mindbodyskin ✨❤️✨
YAZI DİLRUBA KARAKÖSE