MAYBELLINE’DE YENİ DÖNEM

GÜZELLİK HABER 2 gün önce

Markanın yeni Global Makyaj Artisti Eris Parsons oluyor.

En bilindik makyaj markalarından Maybelline, son dönemde çıkardığı yepyeni ürünlerle iştahımızı kabartma konusunda üstüne tanımıyor. Markanın yüzü olan olarak harika bir uyum içinde reklam kampanyalarında boy gösteren Gigi Hadid ise, doğal güzelliğinin yanı sıra, Maybelline profesyonelliği ile de etkileyici olmaya devam ediyor.

Bu başarılı ikiliye ise son olarak işinde oldukça uzman bir isim olan makyaj artisti Erin Parsons katılıyor. Birçok moda dergisiyle ve defilelerde hünerlerini gösteren, Hadid’in ise tüm makyajlarını yaparak New York’a kendine tanıtan Parsons’ın görevi ise Maybelline’in Global Makyaj Artistliği oluyor. Markanın makyaj uygulamalarına ve defilelerine sanatsal ve cesur bir bakış açısı sunacak ve tüm Maybelline New York kampanya çekimlerini yönetecek olan Parsons, aynı zamanda yeni ürünlerin üretim süreçlerine de profesyonel dokunuşuyla katkıda bulunacak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE