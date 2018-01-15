L’OREAL’İN ÇEVRE DUYARLILIĞI

GÜZELLİK HABER 10 saat önce Cemre Bosnalı

L’Oréal, en önemli çevre platformu olan CDP (Carbon Disclosure Project)'nin iklim, orman ve su kategorilerinde bu yıl da A puanı alan 2 şirketten biri oldu.

3.000’den fazla şirket için iklim, su ve orman alanında A ile D arasında puan veren ve bu konudaki liderleri A listesine alan CDP, L’Oréal’e bu yıl da 3 A puanı verdi. L’Oréal‘in bu başarısı, 2017’de karbon emisyonlarının azaltılması, su koruyuculuğunun artırılması, tedarik zincirinde ormanların yok edilmesine karşı gereken takibin yapılması, yeni ve sürdürülebilir bir ekonomiye liderlik etmesinin sonucu olarak ortaya çıktı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan L’Oréal CEO’su Jean-Paul Agon; “CDP tarafından üç A puanı verilen iki şirketten biri olduğumuz için gurur duyuyoruz. 2020 hedeflerimizin yarısına geldiğimiz noktada L’Oréal, daha geniş bir ölçekte kendimiz için belirlediğimiz; özellikle iklimin korunması, sürdürülebilir su yönetimi ve ormanların korunmasına odaklanan son derece iddialı hedeflere ulaşmak adına kapsamlı bir dönüşüm geçirmektedir. Bu başarı, bizim çevreye duyarlılığımızı vurgulayarak konuya dair çalışmalarımızı daha da arttırmak adına bizleri motive ediyor” diye konuştu.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI