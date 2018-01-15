KIKO MİLANO BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

GÜZELLİK HABER 45 dakika önce Cemre Bosnalı

Türkiye’de hızla büyümeye devam eden Kiko Milano, Ankara’da ikinci Türkiye’de 12. mağazasını açtı.

Moda ve tasarımın kalbinin attığı Milano’nun heyecan verici stilini ve günün yükselen trendlerini tüm kadınlar için erişilebilir hale getiren Kiko Milano, Türkiye’deki on ikinci mağazasını 15 Şubat Perşembe günü Ankara’da ANKAmall Alışveriş Merkezi’nde açtı. Geniş renk yelpazesi ve yenilikçi yaklaşımı ile kadınların kalbini fetheden marka, yeni mağazasında birbirinden renkli kozmetik ve cilt bakımı ürünlerinin yanı sıra dönemsel olarak sınırlı sayıda üretilen özel koleksiyonlarını da makyaj severlerle buluşturmayı hedefliyor. Kiko Milano Türkiye Ülke Direktörü Deniz Karadağ, 2018 yılında da çalışmalarına devam edeceklerini, yeni lokasyonlarda makyaj tutkunları ile buluşurken var oldukları şehirlerde de büyümeye devam edeceklerini söylüyor.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI