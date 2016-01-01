GWEN STEFANI’NİN REVLON ATAĞI

GÜZELLİK HABER 1 saat önce

Olivia Wilde, Emma Stone gibi isimlerin yer aldığı Revlon ailesinin en yeni yüzü: Gwen Stefani.

90’larda “No Doubt” grubuyla büyüyenlerdenseniz, Gwen Stefani’yi uzun yıllardır tanıyorsunuzdur. Sarı saçları, neredeyse kimliği haline gelen kırmızı ruju ve etkileyici sesiyle müzik listelerini alt üst etmeyi başaran Stefani, geçen sene Urban Decay ile yaptığı işbirliğiyle makyaj aşıklarının kalbini fethetmişti. Genç yaşlardan beri kendini ifade etme aracı olarak makyaj yaptığını belirten Gwen Stefani’nin yeni işbirliği ise Revlon ile birlikte gerçekleşiyor. Halle Berry, Olivia Wilde, Emma Stone ve Ciara gibi ünlülerin de yüzü olduğu Revlon ile ilgili “Revlon gibi bir ikonik güzellik markasıyla çalışmak, doğal bir uyum hissettirdi.” diyen Stefani, bakalım ne gibi koleksiyonlarla karşımıza çıkacak.