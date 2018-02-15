GIORGIO ARMANI BEAUTY’NİN SOFİSTİKE YÜZÜ

GÜZELLİK HABER 14 saat önce Yunus Başaran

Sinema dünyasında olduğu kadar moda dünyasının da imrenerek baktığı Cate Blanchett ve Giorgio Armani Beauty'den oldukça heyecanlandıran bir haber geldi.

Giorgio Armani Beauty’nin yeni global güzellik elçisi olan Cate Blanchett, bu yıl adından oldukça sık söz ettireceğe benziyor.

Geçtiğimiz aylarda sinemalarda gösterime giren Thor: Ragnarok filminin kötü karakteri olarak bizleri büyüleyen Cate Blanchett, 2013 yılında Giorgio Armany Beauty’nin lanse ettiği Si parfüm ailesinin ve son olarak Si Passione’nin yüzü olarak gündemimizdeydi. Bundan böyle Akademi Ödüllü güzel oyuncu, Si parfüm ailesinin yanı sıra, makyaj ve cilt bakım ürünlerinin de yer aldığı tüm Giorgio Armani Beauty kategorilerini temsil ederek, markanın ilk Global Güzellik Elçisi olacak.

YAZI YUNUS BAŞARAN