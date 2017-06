FENTY’NİN GÜZELLİK ÇIKARMASI

GÜZELLİK HABER 11 saat önce

Rihanna, güzellik tutkunlarını 12'den vuracak gibi...

Adının geçtiği her iş merak uyandırıcı olmaya yetiyor. Rihanna’dan bahsediyoruz tabii ki. Müzik piyasasına her daim damga vurmayı başarmakta üzerine tanımayan ve son zamanlarda Ocean’s Eight isimli filmle hayranlarını meraktan çatlatan Rihanna, yaptığı ataklara hızla devam ediyor.

Fenty ile çıktığı yolda bir hayli önemli yol kattettikten sonra, markanın sınırları yavaş yavaş genişliyor. “The New Generation of Beauty” sloganı ile yola çıkan Fenty Beauty, sonunda gerçek oluyor. Rihanna’nın yaptığı instagram paylaşımıyla duyurduğu bu haber bomba etkisi yaratsa da maaalesef sonbahara kadar beklememiz gerekecek. Ürün skalasının ne olacağı şu an için bir sır perdesi olsa da, Fenty x Puma 2017 İlkbahar defilesinde kullanılan holografik rujların koleksiyonda kendine yer bulacağı bilinen detaylar arasında.

Head over to https://t.co/J9wLlBcY7d and sign up to join da family! I can’t fuckin wait for fall !!! @fentybeauty pic.twitter.com/8AfLCu2ntW — Rihanna (@rihanna) 31 Mayıs 2017



YAZI DİLRUBA KARAKÖSE