ESTEE LAUDER İLE 2. RAUND

GÜZELLİK HABER 19 saat önce Dilruba Karaköse

Estée Lauder ve Victoria Beckham, kadınları yine kendilerine hayran bırakacak.

Eskilerin ikonik pop yıldızı, moda tasarımcısı, anne… Hakkını vererek sahip olduğu birden fazla sıfatla Victoria Beckham, adeta gıpta ile bakılan inanılmaz aile yaşantısı ve bununla birlikte sürdürdüğü kariyeriyle baştan aşağı mükemmeliği simgeliyor. Tüm bunlarla sınırlı kalmayarak yeniliklere de her zaman açık olan Victoria Beckham, Estée Lauder ile gerçekleştirdiği ilk işbirliğinin ardından sonbahar havasının hakim olduğu ikinci koleksiyonuyla ikili tekrar güçlerini birleştiriyor.

18 yeni ürünün yer aldığı “Victoria Beckham x Estée Lauder” , ilhamını Victoria Beckham’ın hayran kaldığı favori şehirlerinden alıyor. Muhtemelen her kadının hayran kalacağı Skin Perfecting Powder ve Morning Aura Illuminating Creme ile birlikte maskara, sonbahara yakışacak renklerin olduğu far paletleri ve rujların yer aldığı yeni koleksiyon Eylül ayı itibariyle satışa sunulacak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE