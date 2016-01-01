DİJİTAL DENEYİM

GÜZELLİK HABER 12 saat önce Ezgi Şuekinci

L’Oréal, Viva Technology Paris 2018'de yeni bir güzellik deneyimi yaşattı.

Dünyanın lider güzellik şirketi L’Oréal, dijital teknolojinin güzellik dünyasının geleceğinin nasıl değiştireceğini Viva Technology Paris 2018’de gösterdi. Katılımcılara yeni bir güzellik deneyimi yaşatan L’Oreal, kişiselleştirilmiş dijital ürünlerini ve hizmetlerini fuar ziyaretçileri ile buluşturdu. Böylelikle ziyaretçiler gerçek yaşamın üç farklı alanı olan banyo, kuaför ve butikten oluşan yolculukta dijital çağın güzellik deneyimlerini keşfetti. En yeni kişiselleştirilmiş ürünlerini, bağlantılı cihazlarını ve Al ve AR destekli güzellik hizmetlerini sergileyen L’Oreal markaları yine bir ilke imza attı. Ayrıca L’Oreal, kişiselleştirilmiş cilt teşhis için patentli bir cihaz olan Lancome Age Explorer’ı dünya çapında ilk kez ve özel cilt bakım teknolojisi SkinCeuticals Custom D.O.S.E’yi Avrupa’da ilk kez tanıttı. Fuar’da bulunan akıllı ayna ile ziyaretçilerine kıyafetlerine uygun makyaj ve saç rengini dijital olarak seçebilme imkanını da sunan L’Oreal, bu prototip teknolojiyi, L’Oréal ve L’Oréal’in yeni ortağı MemoMi’nin sahibi olduğu AI ve AR şirketi ModiFace ile Vivatech için özel olarak tasarladı.

Fuarda La Roche-Posay, Fransız startup Skin Jay ile birlikte geliştirdiği yeni müşteri deneyimini ziyaretçilerle paylaşırken, doğrudan duş başlığına takılan La Roche-Posay’in Lipikar cilt bakım kapsülleri, tüketicilerin duş sırasında cilt bakımı uygulamasını nasıl kolaylaştırdığı da anlatıldı.

L’Oréal’in profesyonel saç bakım markası olan Kérastase ise saç derisi ve saç lifi kalitesi için bir mobil uygulama ve kamerası kombinasyonunu temel alan kişisel bir analiz sundu. Ayrıca L’Oréal’in standında dijital teknolojilere adanmış, bir robot ve ambalajlama prototipleri için 3D yazıcı içeren bir alan yer aldı.

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