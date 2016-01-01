BOYA KALEMİNDEN OJEYE

GÜZELLİK HABER 1 gün önce

Sally Hansen ojeleri, Crayola renkleriyle yeniden doğuyor.

Renklerin coşkulu dünyasının en unutulmaz parçalarından olan Crayola, güzellik sektörüyle bağını gittikçe kuvvetlendiriyor. Bu yılın başlarında Clinique ile ortaya koyduğu, Chubby Stick Lip Colour Balms, renkleri ve tıpkı boya kalemi gibi tasarlanmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sefer sırada Sally Hansen yer alıyor.

Tırnak bakımı ve oje söz konusu olduğunda profesyonelliğini ön planda tutan Sally Hansen, Crayola ile yaptığı işbirliğiyle şeker tadında ojeler yaratıyor. Yaza uygun 12 farklı renk seçeneğiyle gelen ojeler Sally Hansen’ın Insta-Dri 3-in-1 teknolojisiyle birleşiyor ki bunun anlamı, top coat olmadan ojelerinizin 60 saniye içinde kuruyacağı anlamına geliyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE