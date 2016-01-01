BELLA HADID’İN NARS UYUMU

GÜZELLİK HABER 5 dakika önce

Yeni Nars Powermatte Lip Pigment, Bella Hadid ile tanıtıldı.

İnterneti açıp moda ve güzellik sayfalarına baktığınızda, neredeyse hergün karşımıza çıkmasına alışkın olduğumuz Bella Hadid, bugün de bizleri şaşırtmıyor. Ancak bu sefer yüksek modanın parçası koleksiyonlardan birinin yüzü olarak değil, makyaj alemine konuk oluyor.

Bu konuda Dior ile çalışmasının verdiği tecrübeyle yollarını Nars ile birleştiriyor. Markanın 2017 Sonbahar güzellik kampanyasının yüzü olurken, NARS Powermatte Lip Pigment’i tanıtıyor güzel model. Rock’n Roll esintilerinden ilhamını alan çekimde Hadid’e Justin Gossman eşlik ederken, Nars’ın kurucusu ve kreatif direktörü François Nars, “ Bir model ürünü hayat geçirir ve ona bir kimlik kazandırır. Bu nedenle doğru model ve ürünün eşleşmesi çok önemli. Bella’yı çok seviyorum ve Powermatte gibi cesur bir ürüne uyum sağlayan güçlü bir görünümü var.” diyerek Bella Hadid’e övgüsünü dile getiriyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE