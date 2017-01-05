BALMAIN’DEN MAKYAJ ATILIMI

GÜZELLİK HABER 8 saat önce

Balmain tutkusu makyaj malzemelerine sıçrarsa...

Tasarladığı parçalarla adeta kalbimize bir ok atıp kendine aşık eden Balmain’in kreatif direktörü Olivier Rousteing, tasarımcılığın sınırlarını başka bir alana genişletiyor. Güzellik sektöründe saç bakım ürünleriyle var olmasının ardından Balmain, bu sefer izlerini dudaklara taşıyor ve sonuç oldukça cezbedici. Bunu tek başına yapmayarak L’Oreal ile bir araya gelen Rousteing, birbirinden canlı ve dikkat çeken 12 farklı renge sahip ruja imzasını atıyor. Color Riche serisinin bir parçası olan rujlar için Eylül ayına kadar beklemek gerekse de sizce de buna değmez mi?

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE