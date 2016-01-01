ALTIN KÜRE’DEN MAKYAJ ÖNERİLERİ

GÜZELLİK HABER 26 dakika önce

L'Oréal Paris, Snapchat Spectacles gözlükleriyle Altın Küre Ödülleri'nin kulisine sızacak.

Yarın akşam gerçekleşecek Altın Küre Ödülleri için hazır mısınız? Eğer her yıl kırmızı halı görüntülerini hayranlık ve kıskançlıkla izliyorsanız, sizlere güzel bir haberimiz var. İki ay önce Snapchat’in Spectacles ile birlikte lanse ettiği video çeken güneş gözlükleriyle L’Oréal Paris, Altın Küre Ödülleri’nin kamera arkası görüntülerini bizlerle paylaşmaya hazırlanıyor. Ödül töreninin resmi makyaj sponsoru olan L’Oréal Paris’in güzellik elçilerinin tüm hazırlık aşaması ve uyguladıkları makyaja dair ufak ipuçları tören öncesi markanın Snapchat hesabında 10’ar saniyelik videolar ile paylaşılacak. Yıldızlardan ve dünyaca ünlü makyaj artistlerinin çok özel önerileri için L’Oréal Paris’i Snapchat’te takip edebilirsiniz.