GÜZELLİK

GÜZELLİK DÜNYASINDA 2016’DAN ARDA KALANLAR

Hollywood yıldızlarının şaşırtıcı değişimi ve sosyal medyaya akımlarıyla 2016 çok renkli geçti.

Politik ve ekonomik olarak en çalkantılı yıllardan biri olan 2016 güzellik dünyası ise oldukça renkliydi. Hollywood yıldızlarının şaşırtıcı değişimi, yepyeni kozmetik markalarının lansmanı, şaşırtıcı trendler ve sosyal medyaya damgasını vuran akımlar. Hepsi sizlerle…

#NOMAKEUPMOVEMENT

Geçtiğimiz Nisan ayında Instagram hesabında makyajsız bir fotoğrafını yükleyerek #nomakeupmovement etiketini koyan Alicia Keys bu cesaretiyle sosyal medyada yepyeni bir akımın başlamasını sağladı. Makyajsız bile kadınların güzel olabileceğinin altını çizen ünlü şarkıcının izinden ise Gwyneth Paltrow gibi isimler geldi.



ETNİK ESİNTİLER

2016’nın en çok ses getiren müzik videolarından biri hiç şüphesiz Beyoncé’nin Lemononae videosu. Hem Roberto Cavalli imzalı kosümleri hem de örgülü saçlarıyla dikkat çeken ünlü yıldızlar, bu saç modelinin kısa sürede popüler olmasını sağladı.



DEĞİŞ TOKUŞ

Balmain 2016-17 Sonbahar/Kış defilesinde Gigi Hadid ile Kendall Jenner’ın saç renklerinde yaptıkları değişim Paris Moda Haftası’na damgasını vurdu. Perukla Kendall sarışın; Gigi ise esmer bir görünümle podyumda boy göstererek kadınlara saç rengi seçimlerinde cesur kararlar vermeleri için ilham kaynağı oldu.



DAVID BOWIE ETKİSİ

2016 yılında kaybettiğimiz isimler arasında yer alan David Bowiw saç modeli ve müzik videoların yaptığı makyajlar ile tasarımcılara ilham kaynağı oldu. Maison Martin Margiela’da makyaj artisti Pat McGrath, Bowie’nin Ziggy Stardust makyajını yeniden hayata geçirdi. Markanın 2016-17 Haute Couture defilesi adeta bir David Bowie belgeselini andırıyordu.



ONYX DUDAKLAR

Fenty x Puma defilesinde simsiyah dudak makyajıyla boy gösteren Rihanna güzellik dünyasında yepyeni bir trendin ortaya çıkmasını sağladı. Onyx olarak da bilinen koyu dudak makyajı için Urban Decay ve Maybelline New York’ta çeşitli ruj seçenekleri yer alıyor.