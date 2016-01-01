GÜZELLİĞİN OSCAR HALİ

GÜZELLİK 5 saat önce Dilruba Karaköse

Gecenin büyüleyiciliği eşliğinde yıldızların saç ve makyaj görünümleri incelemede.

Kıyafet tercihi elbetteki şık ya da rüküş olunduğunu belirlemek için ilk kıstaslardan. Ancak onu tamamlayacak ve bir bütün oluşturacak saç ve makyaj da bir o kadar önemli. Elbisenin rengine, formuna ve duruşuna göre yapılacak tercihler, şıklığı bir üst seviyeye taşımak için dikkat edilmesi gerekenlerden. Dün gerçekleşen 90. Oscar Ödülleri’nde de yıldızların elbiseleri kadar, buna uygun saç ve makyajları da oldukça göze çarpıyordu. Genel itibariyle yoğun ve koyu renkler yerine, taze ve pastel tonlar tercih edilirken, gecenin en beğenilen görünümlerini tekrar hatırlayalım.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE