GÜNEŞ KORUYUCULU 5 DUDAK BALMI

GÜZELLİK 21 saat önce Cemre Bosnalı

Dudaklarınızı güneşin zararlı etiklerinden koruyacak 5 dudak balmıyla tanışın.

Güneş ışınları dudaklarınızın kurumasına ve bakımsız görünmesine sebep olduğu için kışın olduğu kadar yazın da dudak bakımınıza önem vermeniz gerekiyor. Güneşin zararlı etkilerinden dudaklarınızı korumak, nemlendirmek ve ışıldamasını sağlamak için çantanızda yer alması gereken 5 güneş koruyuculu dudak balmını seçtik.

Shiseido GSC Sun Protection Lip Treatment SPF 20

20 faktörlü korumasıyla dudakları zararlı UV ışınlarından koruyan bu dudak balmı, aynı zamanda dudaklara ışıltı ve yumuşaklık katıyor. 129 TL

Sebamed Lip Defense SPF 30

İçeriğinde Aloe Vera ve Jojoba yağı ve E vitamini bulunan bu ürün, dudaklarınızı yoğun bir şekilde nemlendiriyor ve dudaklarınızın çevresel faktörlere karşı direncini arttırıyor. 16 TL

Bioderma Photoderm Max SPF 50

Dudaklarınızı güneşin zararlı etkilerinden koruyan dudak balmı, çevresel etkilerden dolayı hassaslaşmış ve zarar görmüş dudaklarınızı onarıyor. 31,50 tl

Blistex Classic Lip Protector SPF 10

İçeriğinde balmumu ve Jojoba yağı bulunan bu dudak balmı, kuruluk ve zararlı UV ışınlarına karşı koruma sağlıyor. 13,99 TL

Youngblood Hydrating Lip Creme SPF 15

Youngblood Hydrating Lip Creme, renkli bir dudak balmı isteyenler için ideal bir dudak koruyucusu. Dudaklarda kalıcı bir renk bırakmasının yanı sıra SPF 15 ile dudaklarınızı ışınlara karşı koruyor. 90 TL

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI