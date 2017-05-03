GRAFİK EYELINER IN, CAT EYE OUT!

GÜZELLİK 7 saat önce

Yeni trendimiz grafik eyeliner'a ait ilham verici örnekler...

Bazı durumlarda şıklık uğruna klasik çizgilerden vazgeçmemek, risksiz ve standart sonuçlar elde etmemizi sağlayabilir. Ancak yeni şeyler deneyip, küçük dokunuşlarla fark yaratmak tüm bakışları üzerinizde toplayabilir. Söz konusu yeniliğimiz ise en son makyaj trendlerinden grafik eyeliner. “Cat eye” olarak tabir edilen eyeliner modelinden sıkıldıysanız, bu son trend kesinlikle sizlere hitap ediyor. Üstelik yazın gelişiyle birlikte biraz canlanıp, siyahtan farklı şeyler denemek isterseniz, mavi, pembe ve mor gibi renkler yardımınıza yetişecek. Sadece biraz cesaret…

1. Pembe ve beyazı kullanarak, biraz da pratikle birlikte bu tarz bir eyeliner, grafik trendinin en canlı örneklerinden.

2. Özellikle bir parti veya davet ortamında fark yaratmak istiyor ama siyahtan da vazgeçemiyorsanız, mutlaka denenmesi gerekenlerden…

3. Zoe Kravitz, Lily Collins ve Emma Watson gibi zahmetsiz bir ama etkili bir görüntü için oluşturacağınız eyeliner’ın içini boş bırakabilirsiniz.

4. Küçük bir nokta ile büyük farklar yaratmak da bir hayli kolay.

5. Minimallikten hoşlananlar için, bu trende uyum sağlayacak en güzel örneklerden birini de Dakota Fanning veriyor. Göz pınarında oluşturulan minik çizgiler ne kadar da farklı görünüyor değil mi?

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE