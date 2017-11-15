GOLDEN GLOBE’DA NARS RÜZGARI

GÜZELLİK 5 saat önce Cemre Bosnalı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Golden Globe Awards’da Nars rüzgarı esti.

75. Golden Globe’da ünlülerin giydiği kıyafetleri ve yaptığı makyajları konuşmuştuk. Ancak size küçük bir ayrıntı vermek istedik. Emma Stone, Ava Duvernay ve Lena Headey’in makyajlarını yalnızca Nars ürünleriyle yapıldığını biliyor muydunuz? Emma Stone’un makyajını, Nars’ın makyaj direktörü ve ünlülerin makyaj artisti olan Rachel Goodwin, Nars’ın Wanted Eyeshadow paletiyle yaptı. Gecenin ruhunu yansıtacak bir görünüm yarattığını belirten Goodwin; yeşil rengin ağırlıkta olduğu göz makyajında beyaz ve mor far da kullanarak gölgeli bir göz makyajı yaptı. Mor renkte bir ruj sürerek de noktayı koydu.

Lane Headey’de de yine Rachel Goodwin imzası vardı. Aynı far paletini kullanarak yaptığı göz makyajına bu sefer daha çok gölgeli ve ışıltılı mor hakimdi. Ruj seçimi ise nude tonlarda oldu. Ava Duvernay’ın makyajına gelirsek, sanatçının genel olarak kullandığı smokey eye görünümüne biraz canlılık verildi. Göz pınarlarına ve göz altına sürülen parlak mavi farla göz çevresinde renkli bir görünüm elde edildi. Nars’ın bu ürünleriyle siz de kusursuz bir parti makyajı yapabilirsiniz, deneyin deriz!

YAZI CEMRE BOSNALI