FRENCH MANİKÜRÜN YENİ HALİ

GÜZELLİK 10 saat önce Cemre Bosnalı

Klasik French manikürün yeni halini denediniz mi?

Doğal ve şık görünümü sayesinde çoğumuzun en sevdiği manikür şekli olan French, bu sezon yenilenerek karşımıza çıkıyor. Yeni trend, tırnaklarınızın uç kısmını beyaz oje yerine renkli ojelerle hareketlendirmenizi söylüyor! Klasik French manikürü yapar gibi tırnaklarınızın tamamına beyaz oje sürün. Uç kısımını da dilediğiniz gibi süsleyerek kendi tarzınızı yaratın. Daha farklı bir görünüm isterseniz tırnak uçlarınız yerine diplerinize renkli oje sürebilirsiniz.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI