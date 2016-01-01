FLORMAR’IN TROPİK HAVASI

GÜZELLİK 13 saat önce

Yeni “Tropical Splash” koleksiyonuyla canlı ve ışıltılı renkler...

Yaz her haliyle güzelken, makyaj koleksiyonları da bu sıcak ruha ayak uydurarak en güzel halleriyle karşımıza çıkıyor. Yeni “Tropical Splash” koleksiyonuyla da Flormar, ışıl ışıl bir yaz geçireceğimizi gösterir gibi. Bronz ve canlı renkleriyle dikkat çeken Tropical Splash, adına yaraşır bir şekilde tropik rüzgarlar estirerek, yaz ruhuna yakışır makyajlar yaratmak için farklı ürünler sunuyor. Bronzlaştırıcı pudra, maskara farklı ve göz alıcı renklerde lipgloss, metalik far, ruj ve ojelerin yanı sıra, koleksiyonda yer alan parfüm ve body mist’ler de ferah ve taze kokularıyla yazın enerjisine uyum sağlıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE