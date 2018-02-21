GÜZELLİK Ezgi Şuekinci
FENTY BEAUTY GURURLA SUNAR
Rihanna’nın kozmetik markası Fenty Beauty de ünlü yıldızın doğum gününü kutluyor!
Geçtiğimiz günlerde Rihanna’nın samimi doğum günü partisine dair ayrıntıları sizinle paylaşmıştık. Bu kez haberler Fenty Beauty’den. Çünkü Fenty Beauty, Rihanna’nın 30. yaşını sınırlı sayıda ürettiği “Dirty Thirty” isimli bir highlighter ile kutluyor. Fenty Beauty’nin, pigment dozajı hayli yüksek olan bu özel tasarım highlighter’ların, üzerine “XXX” yazması da dikkatlerden kaçmıyor. Dirty Thirty şimdilik yalnızca Fenty Beauty’nin web sitesinde satışta.
⚡EPIC GIVEAWAY!! ⚡ Tag your ride or die for a chance to win our limited edition #TROPHYWIFE for you and your friend! Select runner-ups will win this special #KILLAWATT and one (1) grand prize winner will receive this AND the full #FENTYBEAUTY collection! Yup. The full collection. Must be 18+. Winner must be following @fentybeauty and be located in any country fentybeauty.com ships to. We will contact winners via DM. Not sponsored by Instagram. Contest ends February 28,2018 11:59PM PST. #dirtythirty
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