FENTY BEAUTY GURURLA SUNAR

GÜZELLİK 4 saat önce Ezgi Şuekinci

Rihanna’nın kozmetik markası Fenty Beauty de ünlü yıldızın doğum gününü kutluyor!

Geçtiğimiz günlerde Rihanna’nın samimi doğum günü partisine dair ayrıntıları sizinle paylaşmıştık. Bu kez haberler Fenty Beauty’den. Çünkü Fenty Beauty, Rihanna’nın 30. yaşını sınırlı sayıda ürettiği “Dirty Thirty” isimli bir highlighter ile kutluyor. Fenty Beauty’nin, pigment dozajı hayli yüksek olan bu özel tasarım highlighter’ların, üzerine “XXX” yazması da dikkatlerden kaçmıyor. Dirty Thirty şimdilik yalnızca Fenty Beauty’nin web sitesinde satışta.

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